Football: Anthony Braizat viré par le SLO

Après un passage à Servette et des expériences intéressantes à Yverdon et au Stade Nyonnais, le Français de 46 ans avait encore réussi une saison incroyable aux commandes du SLO. Et c'est peut-être ce qui l'a perdu... Fort de vraies convictions dans ce qu'il veut mettre en place sur un terrain, l'ancien joueur de l'AS Cannes, Toulouse, Lyon ou encore Toulouse n'avait pas forcément les hommes pour jouer de façon aussi ambitieuse dans l'élite helvétique.

Il faudra dorénavant faire sans lui, pour une organisation qui n'était pas forcément prête à faire le grand saut du professionnalisme à outrance l'été dernier. Car le Stade Lausanne Ouchy, un «bon club de quartier» pour les suiveurs du football vaudois, évoluait encore en 2e ligue interrégionale il y a de cela neuf ans seulement. Il a ensuite pris son envol, cornaqué par des entraîneurs enthousiasmants comme Andrea Binotto d'abord - qui a mené le SLO en Challenge League en six ans - et Anthony Braizat ensuite.

Dans sa missive, la formation lausannoise n'a pas évoqué de nom ou de piste pour prendre la succession de son entraîneur à succès. Le nouvel homme fort des Plaines du Loup devra faire avec un effectif touché, qui n'a plus gagné depuis le succès de prestige enregistré à Bâle (0-3) le 1er octobre dernier. Depuis, le SLO a enchaîné deux nuls contre Lausanne-Sport et à Zurich, une élimination à Servette aux tirs au but en Coupe, ainsi que trois lourdes défaites en Championnat (4-0 et 2-5 contre St-Gall et le fatal 5-2 de dimanche au Letzigrund).