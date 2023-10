Football: Après Bâle, Yverdon domine Saint-Gall au Stade Municipal

Aymen Mahious a inscrit l'unique but de la rencontre entre Yverdon et Saint-Gall.

Porté par son public et cet enthousiasme qui accompagne les équipes auxquelles tout réussit, Yverdon Sport a confirmé sa forme éblouissante en prenant logiquement le meilleur sur le FC Saint-Gall, dimanche. Pour signer une deuxième victoire consécutive dans ce Stade Municipal new look qu’il a retrouvé le 24 septembre dernier seulement. Trois points qui lui permettent de reprendre sa place parmi les six premiers du classement de Super League.