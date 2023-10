Football: Après l'affaire du baiser forcé, Hermoso rejoue et sauve l'Espagne

Jenni Hermoso félicitée par ses coéquipières après avoir inscrit le but de la victoire contre l'Italie.

La meneuse âgée de 33 ans, entrée en jeu à la 68e minute du match de Ligue des nations entre l'Espagne en Italie, a marqué le but de la victoire à la 89e minute (1-0) à Salerne.

«Quelle meilleure sensation que de se sentir à nouveau bien, de marquer le but de la victoire... maintenant je ne peux que sourire!», a-t-elle déclaré à la télévision publique espagnole à l'issue de la rencontre.

La No 10 de la Roja, qui évolue à Pachuca dans le championnat mexicain, n'avait pas été convoquée par la nouvelle sélectionneuse espagnole, Montse Tomé, pour les deux premiers matches de Ligue des Nations joués par l'Espagne. Tomé avait expliqué que c'était «la meilleure façon» de protéger la joueuse. Un choix critiqué par cette dernière. «Me protéger de quoi, ou de qui?», s'était interrogée l'ancienne joueuse du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, rappelée pour ce match contre l'Italie et le suivant, le 31 octobre en Suisse.