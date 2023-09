Football: Après Suisse-Andorre, Tami fait le bilan: «Murat était content, Granit aussi»

Finalement, tout ne va pas si mal. Pour l’équipe de Suisse, la victoire 3-0 contre Andorre permet de tempérer à peu près tout. Ou, en tout cas, de faire illusion. «Nous espérions prendre six points en septembre, finalement, nous n’en avons récolté que quatre, mais nous sommes toujours en tête et le plus important est que l’on finisse par se qualifier», s’est contenté Granit Xhaka mardi.