Football: Arsenal gâche, Manchester United renversant

Arsenal a lâché ses premiers points de la saison en championnat, samedi contre Fulham (2-2) au cours de la 3e journée de Premier League, une semaine avant d'accueillir une équipe de Manchester United qui, elle, est revenue de nulle part contre Nottingham Forest (3-2).

Les Gunners se sont pris les pieds dans le tapis contre Fulham, punis par un début et une fin de match ratés. Andreas Pereira les a surpris après seulement 57 secondes (0-1) et Joao Palhinha (87e, 2-2) les a empêchés de réaliser un retournement gagnant. Entre-temps, Bukayo Saka (70e, 1-1) et Eddie Nketiah (72e, 2-1) pensaient en effet avoir fait respecter la hiérarchie pour le vice-champion en titre qui, après deux succès initiaux, abandonne deux points en route.

Manchester United a connu une entame encore plus catastrophique qu'Arsenal, mais les Red Devils ont réussi à renverser la partie contre Nottingham avec patience et détermination. En trois minutes et 45 secondes, ils avaient déjà encaissé deux buts. L'inarrêtable Taiwo Awoniyi (2e, 0-1), buteur lors de ses sept derniers matches de championnat, puis Willy Boly (4e, 0-2) ont puni l'arrière-garde trop laxiste des Mancuniens. Christian Eriksen (17e, 1-2) a remis un peu d'ordre, avant que Casemiro (52e, 2-2) puis Bruno Fernandes (76e, 3-2) ne parviennent à remettre les Red Devils devant.

À noter que les internationaux suisses Kevin Mbabu et Remo Freuler, dont l’avenir à Fulham et Nottingham Forrest, sont restés sur le banc de leur équipe respective.

Tottenham aux anges

La résurrection de Tottenham - largué la saison dernière - se poursuit sous la direction d'Ange Postecoglou, le nouvel entraîneur invaincu après trois matches dont le dernier, samedi, à Bournemouth (2-0). «J'ai vraiment aimé la manière dont on a géré l'adversité et contrôlé le match», avec notamment «les quatre derrière et le milieu de terrain qui ont très bien défendu», a apprécié sur TNT Sports l'entraîneur australien, arrivé en juin du Celtic Glasgow.

La défense est en effet redevenue étanche, le jeu plus enthousiasmant et James Maddison est déjà comme un poisson dans l'eau. Le No 10 venu de Leicester a régalé dans le jeu, marqué son premier but et fait oublier deux joueurs: Harry Kane, l'attaquant vedette parti au Bayern, et celui censé le remplacer dans l'empilement de buts, Richarlison, brouillon et bougon avant d'être remplacé à l'heure de jeu.

Dimanche, le Newcastle de Fabian Schär accueille Liverpool à St. James' Park pour l'affiche de la 3e journée. Le champion en titre, le Manchester City de Manuel Akanji, se déplace à Sheffield et Aston Villa se rend chez le promu Burnley, la nouvelle équipe de Zeki Amdouni.