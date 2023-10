Football: Arsenal s'offre Manchester City sur le fil

Arsenal a gagné un match qui pourrait avoir son importance dans la course pour le titre en Angleterre.

Un vent de folie a soufflé sur Londres dimanche avec la victoire à l’arraché d’Arsenal sur Manchester City (1-0), une première en Premier League depuis fin 2015 qui offre la deuxième place aux Gunners devant les champions d’Angleterre en titre et derrière Tottenham.

Les Gunners n’avaient plus gagné le moindre match de championnat contre City depuis la victoire 2-1 du 21 décembre 2015, avec Petr Cech dans la cage, Olivier Giroud en buteur et Arsène Wenger sur le banc.

Arsenal d’un souffle

L’entraîneur Mikel Arteta a réussi à renverser l’histoire, aux dépens de Pep Guardiola, dont il a été l’adjoint à Manchester City. Et le voilà deuxième avec 20 points, autant que le leader Tottenham, et deux de plus que les Citizens, rentrés au vestiaire en invectivant leurs adversaires, avec Erling Haaland à leur tête.