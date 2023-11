Football au Brésil: Des ultras de Fluminense tendent un guet-apens aux fans de Boca

Un affrontement entre supporters du club argentin de Boca Juniors et brésilien de Fluminense, qui disputeront samedi la finale de la Copa Libertadores au Maracana, a tourné au chaos jeudi au Brésil, nécessitant l’intervention – controversée – de la police militaire de Rio. Cette dernière a été vivement critiquée dans la presse argentine, où des supporters disent notamment avoir été particulièrement visés.

Les tensions ont débuté lorsque des hooligans de Fluminense ont tendu une embuscade à des supporters de Boca sur la plage de Copacabana, où une fan zone a été installée par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et où des centaines de supporters argentins se sont rassemblés tout au long de la semaine.

«Balles en caoutchouc»

Dans la soirée, une nouvelle intervention a eu lieu, toujours sur la plage. «Nous avons été respectueux et n’avons pas créé de désordre, mais maintenant la police veut nous expulser de la plage en tirant des balles en caoutchouc ou en lançant des gaz», a déploré un supporter dans un reportage de la chaîne argentine TyC, alors que d’autres ont de leur côté dénoncé des vols lors du premier affrontement.

Deux Argentins arrêtés

«C’est la deuxième fois que les supporters de Fluminense nous attaquent, cette fois c’est le chaos total, et le pire est la réaction de la police, qui nous a réprimés comme si nous étions coupables», a déclaré à l’AFP Facundo Diaz, 32 ans, arrivé quelques jours plus tôt en provenance de Buenos Aires.

La police a de son côté indiqué que deux Argentins avaient été arrêtés lors des incidents. La Conmebol a publié un communiqué sur les réseaux sociaux et rejeté «tout acte de violence et de racisme qui pourrait se produire dans le cadre de cette finale» qui se disputera samedi entre les clubs brésilien et argentin.