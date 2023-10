Football: Au Letzigrund, le SLO fait tomber un record fou et prend un point

La statistique est folle, et c'est Stade Lausanne Ouchy qui y a mis fin. Il a fallu attendre la 12e journée du championnat pour qu'une équipe de Super League parviennent à mener au score face au FC Zurich. Et cette équipe, c'est donc le SLO, qui a fait la course en tête au Letzigrund samedi durant une vingtaine de minutes. Avant de logiquement se faire rattraper, pour un match nul final sur lequel il ne crachera pas (1-1).