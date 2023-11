Football: Au Portugal, le Genevois Dominguez fait un malheur

Maxime Dominguez a déjà marqué cinq buts depuis son arrivée dans le championnat d'Espagne. IMAGO/Maciej Rogowski

À Barcelos, il y a le coq. Un des symboles du Portugal. Mais pour se donner un petit peu plus de notoriété, cette ville du nord du pays, qui héberge plus de 120’000 habitants, a aussi son club de football: Gil Vicente. Ce dernier ne va pas pour le mieux, avec trois matches consécutifs sans victoire, le dernier perdu contre Famalicao samedi. Une défaite 3-1, avec pour seul buteur un certain Maxime Dominguez.

Le Genevois de 27 ans cartonne avec l’équipe actuellement 11e de la Liga portugaise. Il reste sur trois buts en trois matches, les précédents contre Chaves et Braga. «Je m’éclate», sourit-il au bout du fil. Au total, en dix rencontres (toutes disputées comme titulaire), Dominguez a marqué cinq fois (dont un coup franc contre Benfica fin août) et offert trois passes décisives. Sacrée acclimatation pour celui qui a signé cet été, en provenance du club polonais de Rakow, avec lequel il venait pourtant de s’engager quelques semaines plus tôt.

Une grosse visibilité au Portugal

La prise de risque paie. Le joueur formé à Servette, passé par Zurich, Lausanne et Xamax avant de rejoindre la Pologne à l’été 2021, évolue sans doute à son meilleur niveau. Surtout, il se fait remarquer. «Pour un simple match de championnat contre Guimaraes, il y avait dix recruteurs qui étaient là.»