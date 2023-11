C’est certainement le match qui trotte dans la tête des joueurs de Raphaël Wicky depuis que le tirage au sort a été effectué. Quand la boule du club bernois a été sortie du bocal, tous les champions de Suisse ont rêvé d’évoluer à l’Etihad Stadium, dans la plus prestigieuse des compétitions et face à la meilleure formation actuelle du monde. Mais il y a aussi, forcément, un peu d’appréhension. Celle de prendre une volée mémorable.

Samedi, Bournemouth s'en est pris six

Ne vous attendez pas au moindre relâchement de la part de City, face à un adversaire coté à 45 contre 1 chez les bookmakers locaux (11/1 pour le nul). Même si dans les bars de Manchester on pense déjà au match du week-end contre Chelsea. Le coach espagnol, lui, est bien trop expérimenté pour laisser les siens se reposer sur leurs lauriers. «J’ai beaucoup de respect pour les Young Boys, a estimé l’entraîneur de City. Mais on a une chance de se qualifier prématurément et on se doit de la saisir. Je n’ai pas regardé le dernier match des Suisses, mais je le ferai le matin de la partie. Vous savez, j’ai pas mal de travail avec ce club.»