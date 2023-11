Football: Avec la Copa Libertadores, Marcelo a remporté «son titre le plus important»

Fluminense et Marcelo se sont imposés contre Boca Junior après une fin de match folle en Copa Libertadores.

Marcelo était en larmes au coup de sifflet final, samedi soir, lorsque Fluminense a remporté la première Copa Libertadores de son histoire. Sauvé par un but de Kennedy en prolongation, le club brésilien s’est imposé contre Boca Junior au terme d’un match dingue (2-1). Titulaire, le latéral brésilien Marcelo avait rejoint son club formateur en janvier dernier, et s’est offert un dernier grand frisson en ajoutant ce trophée à son superbe palmarès.

Une victoire que le défenseur de 35 ans tenait à remporter, comme il l’a affirmé dans une surprenante déclaration au micro d'ESPN. «Le Real Madrid comprendra, mais c’est le titre le plus important de ma carrière en club. Madrid est dans mon cœur, mais j’ai grandi avec Fluminense et j’avais une dette envers cette équipe. C’est mon club préféré, le club qui m’a donné tous les outils pour faire une grande carrière. Gagner ce titre avec Fluminense, ça n’a pas de prix, il n’y a rien de plus gratifiant», s’est-il confié.