Football: «Messi et moi avons vécu l’enfer» au PSG

Le Brésilien Neymar affirme qu’avec son coéquipier et ami argentin Lionel Messi ils ont «vécu l’enfer» au Paris SG qu’ils ont tous deux quitté à la fin de la saison dernière.

«Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi», a déclaré «Ney», 31 ans, six saisons sous le maillot parisien, cinq titres de champion de France, mais qui a parfois enduré, comme Messi, les huées du public du Parc des Princes.