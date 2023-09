Super League: Servette battu à domicile par YB

Chris Bedia et Servette ont chuté face à Noah Persson et YB.

Servette ne trouve toujours pas la clé. La trêve internationale tombe sûrement à pic, avant d’affronter un automne des plus intenses entre la Super League et l’Europa League, puisque les Grenat ont refermé leur été avec une deuxième défaite consécutive. Dimanche, à la Praille, Servette s’est incliné 1-0 contre Young Boys.

Plus que le résultat, c’est la dynamique de la partie qui rend la situation d’autant plus rageante: comme contre Yverdon la semaine dernière, les Genevois ont craqué après moins de deux minutes. Cette fois, c’est dans le jeu qu’ils ont été surpris: un centre côté gauche de Persson mal renvoyé par Vouilloz a permis à Lakomy, le remplaçant désigné de Fabian Rieder (parti à Rennes en fin de semaine), d’inscrire son premier but en Super League.