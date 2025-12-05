Les Marseillais ont manqué l'occasion de prendre provisoirement la tête en Ligue 1. Au contraire, ils voient les Lillois revenir à leur hauteur.

Football : Battu à Lille, l'OM perd encore des points

Ethan Mbappé (à g.), ici à la lutte avec Igor Paixao, a marqué le but lillois. AFP

L’Olympique de Marseille (3e) s’est incliné 1-0 à Lille (4e), vendredi lors de la 15e journée de Ligue 1, laissant filer de nouveaux points après son match nul à domicile contre Toulouse (2-2) samedi dernier.

Les Lillois, qui enchaînent eux une troisième victoire consécutive en championnat, comptent désormais 29 points comme les Marseillais, qui ne les devancent sur le podium qu’à la différence de buts.

Ethan Mbappé a inscrit le but des Dogues à la 10e minute, profitant notamment d’une sortie hasardeuse du gardien de l’OM Geronimo Rulli.