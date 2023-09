Football: Battu à Wil, Xamax n’avance plus en Challenge League

Dans une rencontre fermée, l’efficacité n’est plus un atout, elle devient primordiale. Et dans ce domaine, Wil s’est montré plus habile. Au retour des vestiaires, Guivarch mettait en échec Sofian Bahloul, l’actuel meilleur buteur du championnat (6 réalisations déjà), pourtant placé en situation idéale (49e). Dans la continuité de l’action, Marcin Dickenmann s’arrachait pour récupérer le ballon et transmettait en retrait à Nikolas Muci. Le néo-international M21, lui, faisait preuve d’une précision chirurgicale, logeant le cuir sous la transversale.