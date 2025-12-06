Blatter allume Infantino: «Un Mondial dans l'espace lui plairait»

Le Haut-Valaisan s'est exprimé en marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Il a adressé des reproches à la FIFA ainsi qu'à son successeur Gianni Infantino.

Sepp Blatter est en guerre ouverte avec son successeur Gianni Infantino. IMAGO/PsnewZ

De 1998 à 2015, Sepp Blatter (89 ans) a été le président de la FIFA. Son mandat a été marqué par divers scandales, dont des affaires de corruption et d'attributions controversées de Coupes du monde. Il a depuis été acquitté des accusations, mais un procès civil est toujours en cours.

Après toutes ces années mouvementées, il peut à nouveau «bien dormir», a-t-il déclaré au cours d'une interview accordée au «Telegraph». «Aujourd'hui, je n'ai plus mauvaise conscience. Je suis un homme heureux et déconnecté des problèmes.»

Le Haut-Valaisan observe désormais les soucis entourant son successeur et ennemi juré, Gianni Infantino, qui était au centre de l'attention lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

Alliances politiques dangereuses

Vendredi à Washington, le dirigeant suisse s'est affiché aux côtés de grands noms de la politique. «Il est maintenant arrivé dans une sphère où il veut toujours élever le football à un niveau encore plus haut», a critiqué Sepp Blatter.

Interrogé sur la Coupe du monde à 48 équipes, qui aura lieu pour la première fois l'été prochain et qui a été lancée par Gianni Infantino, l'ancien boss du football mondial s'est ouvertement moqué de son compatriote. «Je crois qu'une Coupe du monde dans l'espace lui plairait aussi, a-t-il lancé. Mais il serait alors difficile de trouver des arbitres.»

L'ancien président de la FIFA voit d'un mauvais œil les alliances que Gianni Infantino a conclues avec des dirigeants politiques. Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 qui s'est tenu vendredi dans la capitale américaine, le Premier ministre canadien Mark Carney, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le président des USA Donald Trump ont participé à la cérémonie.

Critiques ironiques

De quoi faire tirer la sonnette d'alarme à Sepp Blatter. «Le football est un jeu social merveilleux qui appartient à tout le monde, a-t-il rappelé. On a maintenant l'impression que les politiciens – d'un côté l'Arabie saoudite, de l'autre les États-Unis – vont prendre le contrôle et infiltrer le sport.»

Ironie du sort: si la situation en est là aujourd'hui, c'est également dû au passé de l'homme de 89 ans. Sous sa direction, la FIFA a attribué pour la première fois la Coupe du monde au Moyen-Orient, en l'occurrence au Qatar voilà trois ans, alors qu'elle se déroulera en Arabie saoudite en 2034.

«L'Arabie saoudite a désormais son mot à dire dans le football, a commenté Sepp Blatter. C'est elle qui dicte ce qui se passe. Si le président de la FIFA a une idée, elle donne simplement l'argent pour la réaliser.»