Football: Blessé à un genou, Neymar devra s’armer de patience

Blessure classique du footballeur

Finn Mahler, spécialiste de la médecine sportive à l’Hôpital de la Tour, à Meyrin (GE), est aussi le médecin en chef du Servette FC. Il explique la situation dans laquelle se trouve Neymar. «J’ai vu les images de sa blessure: j’ai aussitôt compris, explique-t-il. Il y a une reprise d’appui après un duel, le genou gauche est en légère flexion et il subit une petite torsion. Ça suffit pour exposer le ligament croisé antérieur, qui se retrouve cisaillé. C’est malheureusement une blessure classique pour un footballeur. Elle nécessite une opération. Le ligament croisé antérieur ne cicatrise pas. Ou alors c’est rare et possiblement fragile ensuite.»

Arrêt de neuf mois

L’opération, c’est du travail d’orfèvrerie. «On prélève un greffon dans le tendon du muscle ischio-jambier, détaille le médecin. On nettoie le genou des restes du ligament déchiré. On place le greffon en l’attachant au fémur et au tibia. S’ensuit une rééducation. Longue. Certains joueurs ont retrouvé les terrains après six mois. Mais c’est toujours avec un risque de blessure. Je conseille un arrêt de neuf mois, sachant que la blessure au ménisque, qui peut être réparé ou pas, peut rallonger le temps de récupération postopératoire.» Neymar a 31 ans actuellement. Il en aura 32 quand il retrouvera les terrains. «Je n’en doute pas», assure Finn Mahler.