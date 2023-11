Foot: Loris Benito a mis l'existence de Bordeaux en péril

Selon une information du quotidien L’Équipe, Loris Benito a fait trembler les Girondins de Bordeaux en utilisant les grands moyens pour réclamer son dû, alors que son ancien club se trouvait dans une situation financière très compliquée. Le joueur, qui est brièvement passé par Sion, avait résilié son contrat en 2021 contre 1,2 million d’euros. Il devait faire trois ans dans le club du Bordelais, il n’en aura fait que deux et 55 parties de Ligue 1.

La dernière échéance de l’indemnité de départ du latéral devait être versée par les Girondins en août 2022. Mais le club donnait des signes de grosses faiblesses financières. Alors, Loris Benito a décidé de prendre les devants, de ne pas attendre et de faire saisir 420'000 euros sur les comptes bancaires de Bordeaux au début juillet. Histoire d’assurer le coup.

Le pire des moments pour demander de l'argent

Cette manœuvre est survenue dans un moment où la franchise française traversait une période difficile sur et hors des terrains: relégation en Ligue 2, des comptes bancaires à sec (plus que 1,4 million d’euros de liquidité) et un risque de rétrogradation administrative en National. La FFF ne l’autorisera à rester en deuxième division que le 27 juillet, trois jours avant le début du championnat.