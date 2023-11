Football: Burnley et Amdouni battus, Akanji buteur sans faire exprès

En se trouvant involontairement sur la trajectoire d'une frappe de Jérémy Doku, Manuel Akanji a dévié le ballon et été crédité d'un but contre Bournemouth. Imago

Après trois défaites d'affilée et seulement quatre points depuis le début de saison, Burnley avait besoin d'une bonne entame de match contre Crystal Palace, ce samedi, pour se rassurer. Et Zeki Amdouni a parfaitement saisi le message. Le Genevois a placé une tête juste à côté après simplement 61 secondes. Puis une percussion empreinte de classe de la part de l'international suisse aurait pu amener un penalty bienvenu dans la foulée (5e).

Mais le néo-promu en Premier League a bien de la peine à se hisser au niveau requis dans la zone de vérité pour espérer pérenniser sa place dans l'élite. Les millions de livres sterling de droits télé ne font pas tout et ne permettent pas d'inventer un groupe en l'espace d'un mercato d'été. Et après un bon premier quart d'heure, Burnley a laissé la troupe de Roy Hodgson grimper d'un cran sur le terrain et une grossière erreur défensive a permis à Jeffrey Schlupp d'ouvrir le score de près (22e), sur un service parfait de l'increvable Jordan Ayew.

Les Burnliens ont eu beau camper dans les trente mètres londoniens (près de deux tiers de possession du ballon) et l'Islandais Albert Guðmundsson tenter sa chance à plusieurs reprises (31e et 60e notamment), rien n'y a fait. Le public de Turf Moor a bien cru à la 63e que Jay Rodriguez avait marqué sur une passe d'Amdouni, mais le drapeau s'est levé. Frustrant pour l’ancien de Stade Lausanne Ouchy et du Lausanne-Sport, sorti sous les applaudissements à la 75e, d’autant que Palace a planté le deuxième but dans les arrêts de jeu par Naouirou Ahamada.

Haaland sorti à la pause

Comme face à Young Boys en Champions League, Manuel Akanji a fait trembler les filets adverses pour Manchester City. Mais contre Bournemouth, le défenseur suisse ne l'a pas vraiment fait exprès... Car le Zurichois de 28 ans a marqué du dos, en déviant sans le vouloir une frappe de Jérémy Doku. Le Belge, déjà buteur sur le 1-0 (30e), est la bonne surprise du mercato estival des Citizens. Pour autant qu'on puisse être surpris par une recrue à 65 millions d'euros.

Bernardo Silva a inscrit le 2-0 (33e) et l'affaire était pliée. Phil Foden (64e), Silva (83e) et Nathan Aké (88e) ont alourdi la marque. Point noir de l'après-midi: fraîchement classé 2e du Ballon d'Or, Erling Haaland a cédé sa place à la pause après s'être tordu la cheville. Rien d'inquiétant, aux dires de son entraîneur Pep Guardiola. «Nous n'avons pas voulu prendre de risque avec lui», a-t-il indiqué en conférence de presse. Le «cyborg» norvégien est toutefois incertain pour la réception d'YB, mardi.