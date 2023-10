Football: Ronaldo encore plus dans l'histoire, van Dijk sauve les Pays-Bas

L'air de l'Arabie Saoudite semble avoir donné un coup de frais à CR7. La star de 38 ans a réussi un doublé en Bosnie-Herzégovine. Cristiano Ronaldo a d'abord inscrit le 1-0 sur penalty dès la 5e minute, avant de doubler la mise sur une habile pichenette, après une passe bien dosée de Joao Felix (20e). Il s'agit de ses 126e et 127e buts sous le maillot national. Un record, forcément.

Bruno Fernandes a alourdi l'addition 5 minutes plus tard et Joao Cancelo (32e), puis Joao Felix, encore lui, ont encore salé la note (41e) avant même la pause. Les Portugais ont remporté leurs 8 matches sur la route du championnat d'Europe en Allemagne. Ils ont marqué 32 fois et n'ont encaissé que 2 réussites. Dans cette poule J, la Slovaquie s'est replacée pour la qualification en allant arracher trois points au Luxembourg (0-1).