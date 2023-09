Euro 2024: Julian Nagelsmann nommé sélectionneur de l'Allemagne

Il succède à Hansi Flick, écarté de son poste le 10 septembre au lendemain d’une déroute contre le Japon (4-1). À 36 ans, le technicien bavarois devient ainsi le plus jeune sélectionneur de l’histoire de la Nationalmannschaft.

Nagelsmann a fait toute sa carrière d’entraîneur en Allemagne en dirigeant Hoffenheim (2016-2019), le RB Leipzig (2019-2021) et le Bayern Munich (2021-2023).

Après la mise à l’écart de Flick, le directeur sportif de la Fédération Rudi Völler avait assuré l’intérim pour quelques jours et était sur le banc pour le match amical remporté contre la France (2-1) au Westfalenstadion de Dortmund.

Une conférence de presse avec le président de la DFB Bernd Neuendorf, Nagelsmann et Völler était prévue à 12h00 (10h00 GMT) au siège de la fédération.

«Julian Nagelsmann était dès le début de la recherche notre candidat souhaité comme sélectionneur. Ce n’est pas seulement un expert du football, mais il a déjà prouvé partout où il est passé qu’il sait motiver et entraîner avec lui toute une équipe et son environnement», a salué Völler, également cité dans le communiqué.

En 2023, les Allemands se sont inclinés contre la Belgique, la Pologne, la Colombie et le Japon, pour un match nul arraché contre l’Ukraine et des victoires contre le Pérou et la France.