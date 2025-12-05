Refoulé du stade lors de la finale, le Péruvien a lancé un live TikTok depuis une colline. Il a fait le buzz et a été invité à suivre un match de Champions League.

Football : Cap sur Madrid pour le jeune commentateur de la Copa Libertadores

Cliver Huamán Sánchez n'a pas eu l'autorisation d'entrer dans le stade le jour de la finale en raison de son jeune âge et surtout d'un manque d'accréditation. Il ne s'est pas démonté, il a gravi la colline voisine.

C'est une histoire incroyable, un conte de Noël qu'est en train de vivre Cliver Huamán Sánchez, un jeune Péruvien de quinze ans. Passionné de football, il s'était mis en tête de réaliser son rêve et de commenter la finale de la Copa Libertadores 2025, entre Palmeiras et Flamengo (0-1).

Cet événement majeur du football sud-américain, qui est l'équivalent de la finale de la Champions League, s'est disputé à Lima, la capitale du Pérou. Mais, dans un premier temps, rien ne s'est passé comme Pol Deportes, le nom de sa chaîne TikTok, l'aurait souhaité.

18 heures de bus pour rejoindre Lima

Après avoir pris un bus depuis son village d'Andahuaylas et roulé pendant 18 heures (761 km), le jeune commentateur et son frère sont arrivés à destination, devant l'Estadio Monumental. Et là, sans accréditation, les deux acolytes ont été refoulés. Impossible de suivre la rencontre depuis l'intérieur du stade.

Ce fâcheux contretemps ne les a pas arrêtés. Ils ont réussi à rejoindre un belvédère avec une vue imprenable sur toute la ville de Lima et sur la rencontre... mais ce n'était quand même pas tout à côté.

Muni d'un trépied, d'un micro et d'un téléphone, vêtu d'une chemise blanche et d'un costard pour compléter le cérémonial, Pol Deportes a lancé son live... avec son frère comme assistant.

Une audience incroyable

Son programme a fait un véritable carton. Selon plusieurs médias d'Amérique du Sud, le direct a atteint un pic d’environ 47 000 spectateurs simultanés. Et il est très vite devenu viral à travers toute la planète grâce aux réseaux sociaux.

Le jeune commentateur a donc été récupéré par les médias nationaux péruviens. Il a fait sa première apparition à la télévision, invité par L1 Max, en milieu de semaine. Cette chaîne lui a donné l'occasion de participer à la retransmission du match entre Sporting Cristal et Alianza Lima, deux équipes de première division péruvienne.

Cliver Huamán Sánchez a même reçu un maillot de Sporting Cristal, des mains de Julio César Uribe, actuel directeur général du club, après avoir été un footballeur célèbre au Pérou. «Il y a quelques jours, je commentais le match depuis cette colline. Aujourd’hui, je suis ici. C’est un rêve», a déclaré le jeune garçon.

La belle histoire ne s'arrête pas là

Et le rêve est loin d'être terminé, puisqu'il y a un troisième épisode à ce conte de Noël.

Le jeune Péruvien et son frère vont prendre la direction de l'Europe, plus précisément de l'Espagne et du Stade Santiago Bernabeu, afin de commenter le match de Champions League entre le Real Madrid et Manchester City pour la chaîne Marca. L'invitation a été rendue publique lors de l'émission «Arriba mi gente». Pol Deportes a été tellement surpris en direct, que, pour une fois, il n'a pas su quoi dire.