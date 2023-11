Football: Ces Suisses en 5e division anglaise et presque «stars»

Gold Omotayo et Kyle Taylor ont un passeport suisse et évoluent dans l’anonymat de la National League. L’un est passé furtivement dans une série à succès et l’autre a un frère très connu.

Gold Omotayo avec le maillot de Wrexham, avant que le club ne devienne une série à succès. IMAGO/Pro Sports Images

Un peu plus tôt cette semaine, on vous a conté les péripéties de Lorent Tolaj, un joueur valaisan qui porte aujourd’hui les couleurs d’Aldershot Town, en 5e division anglaise. Mais le jeune Romand n’est pas le seul Helvète à fouler les pelouses anglaises des divisions inférieures. Outre Christian Fassnacht, légende du football suisse pour un tacle au milieu de terrain lors de l’élimination de la France à l’Euro 2021 et qui joue aujourd’hui à Norwich (D2), deux autres éléments au passeport à croix-blanche se battent en National League, sans que personne ne s’en doute dans la vieille Helvétie: Gold Omotayo et Kyle Taylor.

Le premier est un Zurichois de 29 ans, aux origines nigérianes. Il est attaquant à l’AFC Fylde, une petite ville posée entre Preston et Blackpool, pas loin de Manchester. Cet ancien junior du FC Zurich a écumé pas mal d’écuries locales, qui répondent aux doux noms de Bury, Maidstone, Yeovil Town, Halifax Town, Gloucester, King’s Lynn Town et Wrexham, où il a même passé une tête dans la série TV qui fait un buzz pas possible autour de la planète depuis quelques mois: Welcome to Wrexham. «Malheureusement, je n’ai jamais connu Ryan Reynolds», expliquait-il cet été à 20 minuten, à propos de l’acteur canadien qui a acheté la formation galloise avec son pote Rob McElhenney et qui en a fait un show.

C’est compliqué pour lui cette saison avec Fylde, mais l’année passée, avec King’s Lynn Town, il avait planté 21 pions et distribué 8 passes décisives. On parle quand même d’un homme qui était remplaçant à Wettswil-Bonstetten en 1re ligue suisse il y a seulement six ans de cela, avant de s’envoler pour la 6e division et le FC Whitehawk, parce qu’un de ses amis qui jouait à Queen’s Park Rangers lui avait dit que ce club cherchait un attaquant. «Je n’ai pas vraiment réfléchi et je me suis envolé pour l’Angleterre», racontait-il.

S’en est suivie une montée en puissance et la possibilité de vivre de son sport, même bien loin des fastes de la Premier League. «Je pense que deux choses sont cruciales pour y arriver, disait à nos confrères alémaniques celui dont le rêve footballistique est d’un jour évoluer sur la pelouse de Wembley. D’une part, je me suis toujours beaucoup entraîné, même seul (ndlr: il a passé plusieurs mois sans club en 2020) et le fait d’être un attaquant grand et athlétique comme moi (ndlr. il mesure 1,93 m) est très demandé en Angleterre. Ensuite, si tes statistiques sont bonnes, les choses peuvent arriver très rapidement.»

Près de 400 km plus au Sud, mais toujours en 5e division, le milieu axial Kyle Taylor porte pour sa part les couleurs d’Exeter City. Malgré son nom bien anglophone, il est tout de même né à Richsterwil, au bord du Lac de Zurich, il y a 24 ans. Il a été élevé au football à l’Académie de Bournemouth, où il avait signé un contrat de six saisons à l’âge de douze ans, qu’il a fini par quitter il y a deux saisons.