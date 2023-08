Football: Chelsea est retombé dans ses travers

Dominateur mais pas assez tueur, Chelsea s’est fait surprendre 3-1 dimanche par une équipe de West Ham où Alphonse Areola, intronisé gardien No 1, a arrêté un penalty et permis ce coup d’éclat des Hammers, sixièmes de Premier League.

Les plus de 300 millions d’euros déboursés cet été ne se sont pas vus, dimanche, parce que Christopher Nkunku est à l’infirmerie, Romeo Lavia pas encore dans le groupe, Axel Disasi pas dans le coup sur le deuxième but (mauvaise relance puis mauvais marquage) et Moises Caicedo, entré en cours de jeu, coupable d’une faute qui a amené le penalty du 3-1.

Areola décisif

L’équipe de Mauricio Pochettino n’a pas concrétisé sa domination, pourtant assez écrasante (76% de possession), la faute à un manque de précision face au but et, aussi, au talent d’Alphonse Areola. Le gardien français a mis en échec Enzo Fernandez sur penalty (43e), plongeant du bon côté face au jeune champion du monde argentin, alors que le score était à 1-1.

La liste s’allonge

Aston Villa déroule

«Aujourd’hui on avait très, très envie de réaliser une performance à la maison et d’oublier le match de la semaine dernière (ndlr: défaite 5-1 à Newcastle). On devait réagir comme on l’a fait», a commenté l’entraîneur Unai Emery.