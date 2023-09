Football: Colombie: des clubs soupçonnés de torpiller le foot féminin

L’Inspection générale de l’industrie et du commerce (SIC) enquête sur des pratiques présumées au sein la Dimayor – qui gère, sous l’autorité de la Fédération colombienne de football, les clubs professionnels – et de 29 équipes, qui auraient offert de bas salaires aux joueuses et refusé de toucher des subventions destinées au championnat féminin.