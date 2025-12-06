L'Inter Milan écrase Côme 4-0 et prend la tête de la Serie A

Les Milanais se sont imposés 4-0, samedi à domicile. Ils mettent ainsi la pression sur Naples et l'AC Milan qui vont jouer dimanche et lundi.

Football : Côme se fait fesser par l'Inter qui prend la tête de la Serie A

Travail accompli, samedi à domicile, pour les joueurs de l'Inter Milan. Ils sont en tête de Serie A. IMAGO/NurPhoto

L’Inter Milan n’a pas fait de détails samedi face à Côme, surclassé 4 à 0, et s’est emparé provisoirement du fauteuil de leader du Championnat d’Italie avec deux points d’avance sur Naples et l’AC Milan.

Meilleure défense de Serie A jusque-là avec seulement sept buts encaissés en 13 journées, Côme a pris l’eau à San Siro.

L’ambitieux club lombard entraîné par le très convoité Cesc Fabregas a pourtant bousculé l’Inter pendant une heure avant de perdre pied.

Mené 1 à 0 depuis la onzième minute sur un but de Lautaro Martinez, Côme a dominé la fin de la première période et le début de la seconde.

Le 2-0 de Thuram fait basculer le match

Mais le deuxième but de l’Inter, inscrit par Marcus Thuram (59e), lui a coupé les jambes et les vice-champions d’Italie et d’Europe 2025 ont ajouté deux buts en fin de match par Hakan Çalhanoglu (80e) et Carlos Augusto (86e).

Résultat, à trois jours de recevoir Liverpool en Ligue des champions pour un duel au sommet, l’Inter a pris les commandes du championnat avec 30 points et a envoyé un message fort à Naples et à l’AC Milan, co-leaders avant cette rencontre (28 pts).

«Nous avons montré toute notre force, notre valeur et notre envie de gagner tous nos matches, c’est une victoire très importante pour nous», a estimé Martinez sur la plateforme DAZN.

Le Napoli devra pour repasser en tête battre la Juventus (7e) dimanche (20 h 45) pour le retour de Luciano Spalletti à Naples. L’AC Milan peut reprendre sa marche en avant et dépasser l’Inter en s’imposant sur le terrain du Torino, lundi (20 h 45).

