Football: Contre l'Inter, le «traître» Lukaku fera face à 50'000 sifflets

L’un des principaux groupes de supporters de l’Inter va distribuer 50'000 sifflets avant le match de Championnat d’Italie entre le club milanais et l’AS Rome fin octobre pour accueillir l’international belge Romelu Lukaku, accusé d’avoir trahi les Nerazzuri.

«Le jour du retour le plus désagréable approche, faisons tout pour être prêt», a écrit la «Curva Nord» dans son fanzine distribué mardi à l’occasion du match de Ligue des champions entre l’Inter et le Benfica (1-0). «Le 29 octobre est un jour à marquer en rouge pour faire entendre le dégoût que suscite celui qui nous a tourné le dos de la plus indigne des manières», poursuit le groupe de supporters, sans jamais nommer Lukaku.