Football: Contre le Maccabi Haïfa, YB ne va pas rigoler

Les joueurs du Maccabi ont pris l’habitude de fêter des buts cette saison déjà. IMAGO/NurPhoto

Le championnat israélien n’a pas encore débuté, mais les joueurs de la «Locomotive Verte» ont déjà 7 matches sous le capot. Ils en ont gagné 6 et, en prime, ils seront bien reposés. A l’instar d’YB, les triples champions en titre de la Ligat Habursa Leniyarot Erech (15 titres en tout) ont eu droit à un week-end de congé pour préparer le double affrontement face aux Bernois, qui peut rapporter tellement à son vainqueur. En termes de visibilité, c’est vrai. Mais surtout au niveau financier, bien sûr, avec sa prime de 15 millions de francs pour la seule qualification en phase de poules.

Le Maccabi, qui a déjà sorti cette année, sur le chemin de ce qu’il est de bon ton de qualifier de «lucrative Ligue des Champions», les Maltais de l’Ħamrun Spartans FC, les Moldaves du Sheriff Tiraspol et les Slovaques du Slovan Bratislava, connaît bien ce chemin. Il s’était qualifié il y a un an, après avoir passé 3 tours à l’époque et en sortant l’Olympiakos (Grè), l’Apollon Limassol (Chy) et l’Étoile Rouge Belgrade (Ser). Il avait ensuite perdu 2 fois contre le PSG (1-3, 2-7) et Benfica (0-2, 1-6), mais surpris une fois la Juventus (2-0, 1-3).

Attention, Dia Saba (à gauche) a le pied chaud. IMAGO/Branislav Racko

Les Israéliens peuvent compter cette année sur Dia Saba (30 ans, 11 sélections et 3 buts) et ça peut changer pas mal de choses. Le petit milieu offensif (1m68) est entré dans l’histoire du jeu de ballon en septembre 2020, devenant le 1er joueur de son pays à s’engager dans le championnat d’un pays arabe, en signant pour Al-Nasr, au Qatar. Le gaucher est revenu au pays - après un passage par la Turquie et même la Chine un peu avant - en janvier dernier et n’en finit plus de briller depuis.

Ils pourront aussi miser sur la toujours chaude ambiance du Sammy Ofer Stadium - alors qu’il y fera «seulement» 29°C, une paille par rapport à la canicule qui sévit en Suisse - et ses quelque 30’000 fans endiablés, dans une enceinte posée à quelques mètres de la «Plage des étudiants», donnant sur la Méditerranée. Le Maccabi espère aussi faire la différence à l’expérience. Son contingent a en moyenne 5 ans de plus que les Young Boys qui portent bien leur nom et ça aussi ça peut peser dans la balance pour des Bernois qui espèrent une 3e participation à la phase de groupes de la C1, après 2018 et 2021.