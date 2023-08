Football: Décès de Carlo Mazzone, iconique entraîneur italien

L'ancien entraîneur italien Carlo Mazzone, célèbre pour sa longévité en Serie A et son enthousiasme parfois débordant, est décédé à l'âge de 86 ans, ont annoncé samedi la Fédération italienne de football (FIGC) et plusieurs de ses anciens clubs. «Nous saluons une véritable icône du football italien, a indiqué le président de la FIGC, Gabriele Gravina, dans un communiqué. Il a inventé un style unique en incarnant à la fois sérieux et humanité.»