Football: Denis Zakaria: «On s’est fait bouffer par Israël»

Denis Zakaria (à droite) et la Suisse ont eu beaucoup de peine en deuxième mi-temps contre l’Israël de Goldberg.

«Nous sommes frustrés, ajoute Yann Sommer. C’est énervant. Nous devons réfléchir à comment cela peut arriver, se répéter. On manque sans doute de concentration à certains moments. Mais ça ne doit pas arriver.» Surtout, ces scénarios se répètent. Alors, plus rien n’est anecdotique.

Il peut y avoir plusieurs explications à ces naufrages répétés. Lesquelles? Zakaria fait lui seulement le constat de ce qu’il s’est passé contre Israël: «Notre deuxième mi-temps a été catastrophique, lâche le milieu de Monaco. On s’est fait bouffer par Israël. Et il est dur d’expliquer pourquoi.»

Deux finales à jouer

Sommer, lui, tente d’ouvrir des pistes: «Nous avons fait beaucoup d’erreurs, nous avons aussi perdu notre calme», évoque le portier de l’équipe nationale. En l’état, il s’agirait surtout de trouver des solutions, histoire que cela ne se produise plus, que la Suisse s’évite l’affront de manquer la qualification à l’Euro 2024.

«Tout le monde doit faire un peu plus, surtout dans ces fins de matchs où nous sommes fébriles, soutient Zakaria. C’est à nous, les joueurs, de faire mieux que ça, d’être bien meilleurs.» Cela passera par l’analyse, explique-t-on dans le camp de l’équipe nationale. Seulement? Pas d’introspection plus profonde? Personne ne se fait plus de souci que ça?