Football: Des chamans pour «neutraliser» Neymar contre le Pérou

Munis d’épées, d’amulettes et d’une poupée de chiffon, une dizaine de chamans péruviens se sont livrés lundi à Lima à un rituel pour tenter de «neutraliser» Neymar à la veille d’un match contre le Brésil dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026 de football.

En ponchos traditionnels, ces guérisseurs, venus des montagnes, de la jungle et de la côte, ont invoqué «Tayta Inti» (le Père Soleil) et posé une poupée de chiffon sur une photo de l’attaquant brésilien, lui attachant la jambe gauche et couvrant la droite d’une épée d’acier.