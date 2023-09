Football: La coach espagnole appelle les grévistes qui disent non

Les joueuses qui refusent de revenir en sélection, malgré la démission de l’ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales après son baiser forcé à Jenni Hermoso et le licenciement du sélectionneur Jorge Vilda , dont elles critiquaient les méthodes, ont confirmé lundi soir leur «volonté de ne pas être convoquées».

«Ce qui a été exprimé dans notre communiqué de vendredi dernier rend clair et sans autre interprétation possible notre ferme volonté de ne pas être convoquées pour des raisons justifiées. Ces déclarations restent pleinement en vigueur», peut-on lire dans le communiqué publié sur X (anciennement Twitter) par la double Ballon d’or Alexia Putellas.

Retour des «rebelles»

L’ancienne joueuse du FC Barcelone avait également retenu Mapi León et Patri Guijarro, pas sélectionnées pour la Coupe du monde, et faisant partie des «quinze rebelles» qui avaient déjà demandé des changements dans les méthodes de travail de l’équipe nationale, il y a un an.