Football: Des joueurs de Burnley avaient joué Haaland capitaine sur Fantasy

Erling Haaland a rapporté des points à certains joueurs de… Burnley, mais pas d’argent! AFP

Amateurs de foot anglais, vous connaissez forcément Fantasy Premier League. Peut-être même que vous jouez, que vous avez Erling Haaland dans votre équipe, qu’il est capitaine et qu’il vous apporter énormément de points. Avec plus de 11 millions de participants, ce jeu connaît un succès énorme, que ce soit au Royaume-Uni, en France et également en Suisse!

En un mot, chaque participant doit former, en fonction d’un budget donné, un groupe de quinze joueurs et sélectionner son onze de base avant chaque rencontre de championnat. Les points sont additionnés en fonction des performances des footballeurs (s’ils marquent, réussissent des passes ou/et sont élus homme du match) et doublés (ou tripler) pour celui que vous avez choisi comme capitaine.

«Leur coach, Vincent Kompany, devrait les mettre à l’amende» Des internautes estimant qu’il y avait conflit d’intérêts

C’était notamment le cas avec Erling Haaland ce samedi lors du premier match de Manchester City face à Burnley où 73% des «parieurs» dans le monde lui avaient mis le brassard. Le hic c’est que parmi eux, il y avait trois joueurs de… Burnley (le club de Zeki Amdouni) justement, dont deux d’entre eux (Jack Cork et Arijanet Muric) sont restés sur le banc alors que le troisième (Josh Brownhill) n’est entré qu’en fin de match. Sans pour autant influencer la partie qui déjà jouée (3-0), tandis que Haaland avait déjà rejoint son banc.

Il n’empêche que leur attitude a choqué et suscité bien des critiques en Angleterre. Sur les réseaux sociaux, on trouve anormal que des pros jouent à Fantasy. «Leur coach, Vincent Kompany, devrait les mettre à l’amende», estiment certains internautes, se demandant si «ce n’est pas aussi grave que faire des paris», qu’il y a «clairement des conflits d’intérêts.» D’aucuns estiment d’ailleurs que «les joueurs devraient être sanctionnés» comme l’avait été Ivan Toney (l’attaquant de Brentford) qui lui avait été suspendu par la Premier League pour avoir enfreint les règles liées aux paris sportifs.