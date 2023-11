Football: de violents incidents en marge de Bulgarie-Hongrie

De violents affrontements entre la police et des supporters bulgares, en colère contre leur fédération, ont fait, jeudi, une quinzaine de blessés en marge de la rencontre Bulgarie-Hongrie à Sofia, organisée à huis clos.

Pétards, fumigènes, bouteilles de bière et même pierres ou poteaux de circulation: les protestataires ont lancé toutes sortes de projectiles et incendié un véhicule de police, des incidents rares dans ce pays des Balkans. «Cinq membres des forces de l’ordre» et «une dizaine de supporters ont été blessés», a indiqué la police dans un communiqué publié dans la soirée.