Smilla Vallotto et Sandrine Mauron avec l'équipe de Suisse

La Vaudoise Sandrine Mauron (Servette Chênois) et la Genevoise Smilla Vallotto (Hammarby) sont les seules Romandes convoquées par Inka Grings, pour le prochain rassemblement de l’équipe de Suisse. La Servettienne Laura Felber, qui faisait partie de la liste des 23 lors de la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande et pour le début de campagne de Ligue des nations, ne figure pas dans le cadre sélectionné pour défier la Suède (vendredi 27 octobre à Göteborg) et l’Espagne (mardi 31 à Zurich).

Fölmli de retour

Avec Crnogorcevic et Fölmli, qui remplacent Leela Egli (FC Zurich) et Aurélie Csillag (FC Bâle) dans le groupe, la Nati dispose à nouveau de ses meilleurs atouts offensifs. Un secteur qui peine, puisque l’équipe de Suisse n’a marqué que trois buts – dont un autogoal – lors de ses sept derniers matches. Ces retours ne seront pas de trop face à la première et à la deuxième nation du classement FIFA. «Le plus important, c’est de ne pas cesser de croire en nous» a conclu Inka Grings.