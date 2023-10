Football: Deux Suissesses marquent, trois font des passes décisives

Bonne nouvelle pour le secteur offensif de l’équipe de Suisse. Svenja Fölmli, absente des terrains durant 320 jours , a marqué son deuxième but depuis son retour. La Lucernoise de 21 ans a ainsi fait trembler les filets à deux reprises en 158 minutes de jeu. L’attaquante internationale, absente des derniers rassemblements, a inscrit la réussite décisive du SC Freiburg contre le Werder Brême (2-1), où la gardienne Livia Peng est restée sur le banc. Pour le plus grand bonheur du public.

Lydia Andrade a, elle, trouvé la faille pour la première fois de l’exercice. La Saint-Galloise de 24 ans a ouvert le score contre Francfort, ce qui n’a pas empêché l’Eintracht de s’imposer 3-1 contre Leipzig, dont les cages étaient défendues par Elvira Herzog. Géraldine Reuteler, titulaire au même titre que Nadine Riesen, a signé un assist sur l’égalisation de son équipe. Wolfsburg, avec Riola Xhemaili durant la dernière demi-heure, a poursuivi son sans-faute contre le Nuremberg d’Elena Mühlemann (1-0) et reste en tête de la Bundesliga.

Putellas marque l’histoire du Barça

En Espagne, Ana-Maria Crnogorcevic a délivré son premier assist de la saison lors de la victoire de l’Atlético contre Séville (2-1). Les Madrilènes se sont imposées grâce à un doublé de Leicy Santos et occupent la 3e place du classement, à deux longueurs du Real et du FC Barcelone. Les Catalanes ont dominé la Real Sociedad grâce à un doublé de la Norvégienne Graham Hansen et une réussite d’Alexia Putellas. La double Ballon d’or devient ainsi co-meilleure buteuse de l’histoire du club.