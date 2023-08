Football: Dortmund accroché, l’Union Berlin d’Urs Fischer en tête

Gregor Kobel et ses coéquipiers lâchent leurs premiers points de la saison en Bundesliga.

Poussif, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a concédé le nul face à Bochum (1-1), samedi lors de la 2e journée de Bundesliga, une semaine après sa courte victoire face à Cologne (1-0). Les hommes d'Edin Terzic, cueillis à froid en début de rencontre par une frappe du gauche du milieu autrichien Kevin Stöger (1-0, 13e), auraient même pu être plus largement menés à la pause si la tête de Philipp Hofmann ne s'était pas écrasée sur la barre transversale (33e).

Déjà brouillons face à Cologne, les joueurs de Dortmund ont éprouvé de nouvelles difficultés dans la construction du jeu face au bloc défensif de Bochum. Au retour des vestiaires, le BVB a semblé moins fébrile et plus avenant, convertissant une meilleure période grâce à une frappe depuis l'extérieur de la surface du Néerlandais Donyell Malen, déjà buteur la semaine dernière (1-1, 56e).

Zesiger et Wolfsbourg enchaînent

Mais Bochum, où le défenseur zurichois Noah Loosli est resté sur le banc, a même été proche de reprendre l'avantage après une tentative de Kevin Stöger, sortie par Kobel (68e), et n'a pas laissé beaucoup d'espaces à son adversaire.

Malgré une dernière situation en fin de rencontre de Julian Brandt (90e+5), Dortmund a concédé le nul et compte 4 points après deux journées. Le BVB laisse l'opportunité au Bayern – qui reçoit Augsbourg dimanche - de rejoindre en tête l'Union Berlin d’Urs Fischer, vainqueur 4-1 sur la pelouse du Darmstadt de Filip Stojilkovic (remplaçant au coup d’envoi et entré à la 67e), le Wolfsbourg de Cédric Zesiger, qui l’a emporté à Cologne (1-2), et Fribourg, victorieux du Werder Brême à domicile (1-0).