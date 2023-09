Football: Dortmund s'impose sans convaincre, Leipzig impressionne

Après un début de championnat poussif (victoire arrachée contre Cologne, matches nuls à Bochum et contre le promu Heidenheim), les hommes d'Edin Terzic sont parvenus à arracher les trois points de la victoire grâce, notamment, à un doublé de Mats Hummels (11e et 88e minutes). Cette victoire permet à Dortmund de revenir à 2 points du duo de tête, composé par le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen (8 points contre 10), qui se sont neutralisés vendredi soir (2-2).