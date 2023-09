Bundesliga: Dortmund ne fait que match nul contre Heidenheim

Sebastien Haller et Dortmund ont souffert face à Heidenheim (ici Tim Siersleben).

Le Borussia Dormtund a dilapidé une avance de deux buts contre Heidenheim, modeste promu et novice en Bundesliga, pour concéder le match nul (2-2) sur sa pelouse du Westfalenstadion vendredi soir en ouverture de la 3e journée du championnat d’Allemagne.

Vainqueur poussif de Cologne lors de la première journée (1-0) et tenu en échec la semaine dernière à Bochum (1-1), Dortmund stagne avec ce deuxième match nul consécutif.

Avec cinq points au compteur, il cède déjà du terrain sur le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, deux des cinq équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches de la saison, et qui jouent samedi.

Les hommes d’Edin Terzic ont parfaitement débuté la rencontre avec deux buts dans le premier quart d’heure par Julian Brandt, le meilleur joueur du BVB vendredi, à la 4e minute et Emre Can sur penalty à la 15e minute.

Premier point de l’histoire

Dominateurs sans se mettre à l’abri, les coéquipiers de Can ont vu Heidenheim revenir au score en seconde période, la défense du Borussia montrant à nouveau d’énormes lacunes. Eren Dinkci à la 62e minute et Tim Kleindienst vingt minutes plus tard (82e) ont arraché le premier point de l’histoire de Heidenheim en Bundesliga.