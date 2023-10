Kobel prolonge son contrat avec Dortmund jusqu'en 2028

«Gregor est devenu un gardien de classe mondiale pour nous à Dortmund. Nous sommes fiers d’avoir pu l’inspirer pour nos objectifs et nos ambitions à long terme au BVB», a déclaré le directeur sportif du club allemand Sebastian Kehl, cité dans le communiqué.

Un gardien convoité par les puissants

Le natif de Zurich a rejoint Dortmund en 2021 en provenance du VfB Stuttgart et s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs cadres du club, avec 84 matches disputés, toutes compétitions confondues.

Un engagement fort envers Dortmund

Quant au portier suisse, il a déclaré: «Je me sens très à l'aise ici, je pense que nous avons une grande équipe avec beaucoup de qualité et je veux juste en faire partie pour les prochaines années, afin de travailler dur et d'arriver là où nous voulons. C'est un engagement très clair de ma part envers le Borussia Dortmund. Je veux gagner des titres ici.»