Football: Du grand n'importe quoi au Portugal

Le championnat portugais des M23 a donné lieu à une action mémorable, avec une séquence hautement improbable, où bourdes et maladresses successives ont engendré le seul but de la rencontre, marqué par Braga sur la pelouse de Leixoes.

Même si l'action du but a impliqué plusieurs joueurs des deux équipes, le héros de la 41e minute est assurément le gardien de Leixoes, Fabio Matos. Après un premier dégagement complètement raté, le portier a voulu sauver la baraque à lui tout seul. La suite: une cacophonie d'une dizaine de secondes, conclue par un but d'Afonso Duarte. Pour la technique, on repassera.