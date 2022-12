L’année 2022 du sport: Football: du jeunisme au retour impitoyable des cadors

L’année 2022 de football a été chargée en émotions diverses et variées. Des insatiables Haaland et Mbappé, en passant par les vétérans Benzema et Messi, mais aussi l’Euro féminin et, forcément, la Coupe du monde…

C’est bien Messi et non Beckham sur ce drapeau. AFP

C’est sûr, c’est eux. Cristiano Ronaldo aura 38 ans en février prochain, Lionel Messi soufflera ses 36 bougies en juin prochain et la nature - ainsi que le star system - a horreur du vide. Ça tombe bien, les deux successeurs de ceux que les réseaux sociaux ont érigé tour à tour au rang de GOAT à grand renfort d’émoticônes, ont été officiellement désignés en 2022. Kylian Mbappé et Erling Haaland seront Ballon d’Or ces quinze prochaines années. Enfin, ça, c’était avant.



Mbappé, l’année contrastée

Le Français a refusé l’obstacle Real Madrid l’été dernier pour continuer l’aventure parisienne. À la clé, le plus gros salaire jamais commandé par un joueur de football. Mais aussi la chance d’évoluer dans un environnement connu, au milieu de Neymar et de Messi, pour pouvoir affoler les statistiques dans un championnat gagné d’avance. Mais son talent a parlé lors du Mondial et Emiliano Martinez peut s’amuser avec toutes les poupées qu’il veut, le Français lui en a quand même passé quatre en un peu plus d’une heure en finale au Qatar…

Haaland, le cyborg

Le Norvégien ne peut pas s’arrêter de marquer. IMAGO/Propaganda Photo

Concernant le Norvégien, il y avait encore un doute à l’été, après qu’il a rejoint Manchester City, une équipe habituée à jouer sans vrai No 9. Haaland avait certes marqué dans tous les sens avec Dortmund (86 buts en 89 apparitions sur le pré), mais bon. Vous savez ce qu’on dit de la Bundesliga et de ses défenses en bois… Sauf que dès qu’il a débarqué en Angleterre, le fils d’Alf-Inge a continué sur le même rythme (23 pions en 18 matches). C’est fort. Mais les papys font de la résistance.

Messi, la consécration

En 2022, ce ne sont pas les attaquants de respectivement 24 et 22 ans qui ont eu droit aux plus grands honneurs. Les grands gagnants de l’année ont les deux 35 ans et ils s’appellent Lionel Messi et Karim Benzema. Le premier a commencé à s’adapter à la vie parisienne et il est arrivé au sommet de son art ou presque pour la Coupe du monde. Mettez-lui une équipe totalement dévouée et, même s’il est devenu plus intermittent, il vous fera gagner à la fin. Le voici dans le cœur des Argentins à tout jamais, alors que sur Facebook, pendant de longues années, il était dans une «relation compliquée» avec l’Albiceleste. Cette fois, le mariage a pris.



Benzema, la maturité

Le Français et le Graal de tout le star system du football. IMAGO/PanoramiC

Benzema, lui, n’a fait qu’un rapide aller-retour au Qatar et même en équipe de France tout court. Mais le Lyonnais du Real Madrid a marqué les premiers mois de l’année avec son club, qu’il a emmené encore une fois sur le toit de l’Europe. Comme le Ballon d’Or est remis au mois d’octobre, son palmarès n’avait pas d’égal à ce moment-là. Il a inscrit 44 buts et a été décisif pour remporter la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d’Espagne lors de la saison 2021/22. Pas besoin d’argumenter.

«Football is coming home»

Coupe du monde, Ballon d’or, c’est bien joli, mais il n’y a de loin pas eu que ça pour alimenter la chronique du jeu de ballon cette année. Parce que cet été, le football est enfin «coming home» et l’Angleterre a gagné l’Euro à domicile, au terme d’un tournoi qui aura vu la discipline au féminin prendre encore un peu plus d’ampleur dans le cœur du grand public. Les stades anglais ont accueilli plus de monde que les organisateurs n’avaient prévu et la fête a été belle. Les «Lionnesses» ont même raflé plusieurs prix annuels dans le pays qui se targue d’avoir inventé ce jeu et c’est une sacrée révolution. Avouons tout de même que c’est passé à un penalty en orbite de Kane que les fans locaux les oublient bien vite…

Balotelli, le coup fin

L’Italien a marqué plein de penalties. IMAGO/Geisser

Le grand public qui se penche rarement sur le cas de la sphère de cuir n’est peut-être pas au courant, mais ce jeu ne se produit pas que tous les deux ans lors des grandes compétitions internationales. En Suisse, on le leur a rappelé au cours d’un feuilleton savamment orchestré entre la Turquie, Martigny et Sion, le dernier jour de la fenêtre estivale dévolue aux transferts. La famille Constantin s’est payé un joli caprice à une dizaine de millions de francs en s’offrant les services de Mario Balotelli. Bon, ça n’a pas empêché le FC Sion de changer d’entraîneur un peu après, c’est vrai.

Les restes très zurichois de l’année

La page 203 du Teletext. Teletexte