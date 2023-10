Football: Duel fraternel à Anfield Road

Sur le site du club belge, les deux frères ont échangé quelques mots avant de se retrouver à Anfield. Pour Kevin, ce moment va être historique et il rappelle quelle fut sa joie et celle de ses coéquipiers au moment d'apprendre qu'ils allaient affronter Liverpool. «Pour moi, jouer à Anfield et entendre le «You’ll never walk alone», ce sera incroyable», a-t-il expliqué à son frère cadet.