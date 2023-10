Football: En un match, il multiplie par 15 son nombre de followers

En fin de week-end, au terme de la 10e journée de Liga, le FC Barcelone avait beaucoup de peine pour se défaire des Basques de l’Athletic Bilbao. On venait d’entrer dans les 10 dernières minutes, le score était de 0-0, et c’est le moment choisi par Xavi pour faire entrer Marc Guiu, un «p’tit jeune» de 17 ans, au club depuis une dizaine d’années.

Quelque 24 heures après son but, Marc Guiu était à la tête d’une cohorte de suiveurs de plus de 600’000 personnes. On a encore regardé lundi soir en milieu de soirée et le chiffre était passé à plus de 700’000. Si ça se trouve, quand vous lirez cet article, il ne devrait pas être loin du million d’aficionados!