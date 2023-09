Football: «En Valais, il y a deux choses: le Cervin et Constantin!»

Roger Roduit, c’est le patron des lieux. Vincent Cavin, l’assistant de Murat Yakin, lui demande d’arroser une partie du terrain? Il s’exécute aussitôt. Sion a mis les petits plats dans les grands pour l’équipe nationale et le brave Roger veille au grain. Et il en parle.

«À l’époque, en avril 2019, c’était un terrain en friche, ici, rappelle Roger Roduit. Christian Constantin m’avait fait venir. Tout le quartier lui appartenait déjà. Il m’a dit qu’il voulait construire trois terrains. Et vite. Moi je pensais qu’il faudrait deux ans… Il a passé quelques coups de téléphone, demandé des choses avec toute l’insistance qu’il faut, comme pour avoir rapidement le gazon à disposition. Le 15 septembre, le FC Sion y faisait déjà son premier entraînement. Cinq mois après! Et maintenant, c’est l’équipe de Suisse qui foule ces pelouses.»

Roger a dû respecter le protocole en vigueur auprès de l’ASF, qui veut l’excellence pour les terrains d’entraînement de ses protégés. «Pas de problème ici, s’amuse Roduit. Avec mes collègues, on bichonne les pelouses. On a mis de l’engrais à base de fer, ça rend l’herbe très verte, c’est beau. Et on tond le gazon le soir, entre 19h30 et 21 heures. À 2,5 millimètres de hauteur. Le matin, c’est déjà passé à 3 mm. Ça pousse bien, en Valais.»