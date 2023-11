Football: Entre l'OM et l'AEK Athènes, une amitié devenue fraternité

Il faut remonter à 1989 et une première rencontre en huitième de finale de Coupe d'Europe des clubs champions (l'ancêtre de la Ligue des champions) pour retrouver les débuts de cette amitié désormais trentenaire. À son origine, deux groupes d'ultras: le Commando Ultra 84 (CU84) coté marseillais et ses homologues grecs de l'Original 21.

À l’époque, les supporters de l'OM sont impressionnés par la ferveur des fans visiteurs avec qui ils partagent certaines revendications. «Ils étaient ouvertement antiracistes, presque anarchistes, explique un ancien membre du CU84 à l'AFP. Leur tribune, c'était un gros bordel et elle était ouverte à tous, comme la nôtre.»

«Il n'y a qu'une seule équipe à Athènes: AEK»

Des banderoles et autres tifos à la gloire des deux équipes sont depuis régulièrement arborés au Vélodrome et au stade Agia Sophia, notamment quand l'OM affronte une autre formation grecque et inversement. En 2011, à l'occasion de la venue de l'Olympiakos, le CU84 avait alors déployé un grand tifo affichant en grec «Il n'y a qu'une seule équipe à Athènes: AEK».