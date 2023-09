Football: Erling Haaland croit en ses chances pour le Ballon d’Or

Le «cyborg» Erling Haaland, acteur majeur de la saison 2022-23, est revenu sur son année folle tout au long d’une interview pour France Football. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Manchester City, auteur de 52 buts en 53 matches, le Norvégien est un candidat naturel au Ballon d’Or, qui sera attribué le 30 octobre prochain. Ce dernier a donné son point de vue sur la question: «Je crois en moi, vraiment. Je sais que je peux encore beaucoup progresser, je suis encore jeune. Mais oui, je crois que j’ai une chance cette année», révèle l’attaquant norvégien.

Depuis quelques années maintenant Erling Haaland est régulièrement comparé à Kylian Mbappé. Les deux attaquants étant de la même génération, les amoureux du ballon rond les imaginent en successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, créant la prochaine rivalité qui animera les prochaines années. Interrogé à ce sujet, le joueur n’a pas montré un intérêt particulier pour ce duel.

«C’est ce que tout le monde a l’air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu’ils le font toujours, car même s’ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. […] Mais, pour en revenir à votre question, je ne parle jamais de moi contre d’autres joueurs, ce n’est pas ma façon d’être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu’à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du pl-aisir dans ce que je fais et être la meilleure version de moi-même».