Football: Et les joueurs les mieux notés du nouveau «EA FC» sont…

Il faut s’y faire et ne plus l’appeler «FIFA». Electronics Arts a perdu la licence que lui accordait la FIFA, ce qui lui a valu de rebaptiser son célèbre jeu vidéo «EA FC». L’édition 24 sortira le 29 septembre et, la popularité de la simulation de football n’ayant pas pris une ride, elle se veut comme chaque année particulièrement attendue. Notamment son très apprécié mode «Ultimate team», où l’on fabrique son équipe à partir de cartes à l’effigie des joueurs. Leur niveau étant directement corrélé à leurs performances réelles, l’éditeur a la lourde tâche de leur attribuer une note. Et justement, les 24 meilleurs footballeurs et footballeuses viennent d’être passés à la moulinette.