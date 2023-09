Football et mode :

Football et mode : Granit Xhaka lance sa marque de vêtements

1 / 4 La marque Grajo est la contraction entre Granit Xhaka (à droite) et Johannes Ucan. Grajo Granit Xhaka pose avec sa nouvelle marque de vêtements. Grajo Le footballeur veut développer son entreprise étape par étape. Grajo

Granit Xhaka brille sur tous les plans. Transféré cet été au Bayer Leverkusen, le milieu de 30 ans s’est très vite imposé comme un élément majeur de l’actuel leader de Bundesliga. Il a également délivré la Nati contre Andorre en inscrivant le 2e but à 10 minutes de la fin (3-0). Et en dehors du terrain, le Bâlois prépare déjà sa reconversion. Il suit actuellement une formation d’entraîneur. Et se lance dans la mode.

Xhaka a d’ailleurs donné un aperçu exclusif à «20 Minuten» de sa nouvelle marque, baptisée Grajo. La première collection sera disponible à partir de ce jeudi en prévente, uniquement pour les clients enregistrés. Dès le 28, l’ensemble de la boutique en ligne sera accessible à toutes et tous. On y trouve des pantalons, des t-shirts, des sweats à capuche, oscillant entre 89 et 149 francs. Certaines pièces se démarquent par une manche gauche de couleur légèrement différente. Comme un bandeau de capitaine.

«Collection après collection»

«Après un travail de longue haleine et une grosse période de planification, je suis très excité de pouvoir enfin lancer ces créations sur le marché, a expliqué le capitaine de l’équipe de Suisse. C’est vraiment passionnant pour moi de faire quelque chose en dehors du monde du ballon rond.» Le but est de développer la marque, étape après étape. «Comme au football où on prend match après match, image l’ancien joueur d’Arsenal. Collection après collection.»

«Avec Granit, nous souhaitons créer des vêtements confortables, avec une coupe moderne, que l’on peut porter dans différentes situations de la vie quotidienne. Que ce soit au travail, pour faire la fête, ou tout simplement pour se détendre à la maison», a expliqué le partenaire commercial du Bâlois Jojo Ucan.

Liste pleine de célébrités

Cet homme de 35 ans, originaire de Suisse orientale, s’est fait un nom dans le secteur de la mode avec l’entreprise Jucan, confectionnant des costumes sur mesure. Sa liste de clients est pleine de célébrités: le footballeur Haris Seferovic, le hockeyeur Timo Meier ou encore le chanteur Luca Hänni, qui avait brillé à l’Eurovision 2019 en représentant la Suisse. Entre autres.