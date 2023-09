Football: Exploit à la Blancherie: Delémont sort Saint-Gall!

C’est dans le Jura qu’il fallait être ce dimanche. A la Blancherie, les SR Delémont ont réalisé un des plus gros exploits de ce week-end de 16es de finale de Coupe de Suisse. Les Jurassiens ont battu 2-1 le FC Saint-Gall et sont donc qualifiés pour le prochain tour.

Et puis, les Jurassiens ont eu la force de caractère nécessaire pour inscrire le deuxième, par leur capitaine Matteo Cesca, bien seul au deuxième poteau (40e). Il fallait ensuite la solidarité nécessaire pour conserver ce score. Les Jaune et Noir ont été parfaits dans ce domaine. Ils méritent leur qualification, et cela a de quoi faire craindre n’importe quel futur adversaire. Le tirage au sort aura lieu dimanche à 19h30.